Wildberries начал бороться с вейпами с помощью бота на искусственном интеллекте

Но, как сообщила пресс-служба Wildberries, некоторые недобросовестные продавцы всё равно пытаются обойти систему проверки и разместить объявления о продаже запрещённых товаров. Для борьбы с такими предложениями Wildberries запустил специальный бот, работающий на основе искусственного интеллекта.

Система анализирует описание в карточках товаров и может найти завуалированные предложения о продаже вейпов и сопутствующих товаров. Если объявление признаётся нарушающим правила, бот автоматически скрывает товар в каталоге сайта и мобильном приложении.