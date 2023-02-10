Wildberries начал бороться с вейпами с помощью бота на искусственном интеллекте

Wildberries начал бороться с вейпами с помощью бота на искусственном интеллектеНедобросовестные продавцы пытаются «толкать» товар в обход запрета
С 7 февраля интернет-магазин Wildberries полностью запретил продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, в том числе безникотиновых. В итоге компания скрыла на своём сайте и в мобильном приложении более 50 тысяч предложений по этим товарным позициям.
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Но, как сообщила пресс-служба Wildberries, некоторые недобросовестные продавцы всё равно пытаются обойти систему проверки и разместить объявления о продаже запрещённых товаров. Для борьбы с такими предложениями Wildberries запустил специальный бот, работающий на основе искусственного интеллекта.
Система анализирует описание в карточках товаров и может найти завуалированные предложения о продаже вейпов и сопутствующих товаров. Если объявление признаётся нарушающим правила, бот автоматически скрывает товар в каталоге сайта и мобильном приложении.
За последнюю неделю мы сняли с продажи уже свыше 50 тысяч предложений безникотиновых вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей. Несмотря на введённый запрет продаж и санкции, вплоть до приостановки сотрудничества, некоторые недобросовестные продавцы пытаются обойти систему проверки и разместить свои объявления о продаже.