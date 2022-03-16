Wildberries рассказали, правда ли списки заказов и базу с оплатами стёр вирус

Говорится о том, что все слухи «об уничтожении ИТ-инфраструктуры Wildberries и потере бэкенда» — не более чем вымысел так называемых диванных экспертов и являются «попыткой "стряхнуть пыль" с собственных персон/брендов/изданий и привлечь к себе внимание аудитории».

В сообщениях интернет-магазина предельно ясно сказано о том, что ни персональная, ни финансовая информация, в том числе данные карт, фронтэнд (система отображения и внешних функций сайта) и бэкэнд (внутренняя инфраструктура) ресурса не пострадали. Все данные пользователей находятся в полной безопасности.