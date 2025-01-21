Wildberries выпустил приложение для ОС Аврора

Новое приложение позволяет искать товары, просматривать карточки товаров, добавлять их в избранное и оставлять отзывы. Также оно облегчает процесс получения покупок в пунктах выдачи заказов — достаточно показать QR-код из личного кабинета. Важно отметить, что приложение работает на фреймворке Flutter, что обеспечивает его высокую скорость и стабильность.

Роман Аляутдин, директор департамента разработки ОС Аврора, отметил, что добавление такого крупного игрока, как Wildberries, в экосистему Аврора — важный шаг для российской мобильной индустрии. Екатерина Уланова, руководитель направления цифровизации Wildberries, подчеркнула, что компания стремится развивать сервисы для широкой аудитории и поддерживать новые операционные системы с растущей пользовательской базой. В дальнейшем приложение будет обновляться и получать новые функции для улучшения покупательского опыта.