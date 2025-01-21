Приложения
Опубликовано 21 января 2025, 12:12
1 мин.

Wildberries выпустил приложение для ОС Аврора

Его скачать можно через RuStore и Аврора Маркет
Компания Wildberries, совместно с «Открытой мобильной платформой», объявила о запуске приложения для популярной российской операционной системы (ОС) Аврора. Теперь пользователи устройства с этой ОС могут установить полноценное кроссплатформенное приложение Wildberries через RuStore и Аврора Маркет.
Wildberries выпустил приложение для ОС Аврора
© Аврора

Новое приложение позволяет искать товары, просматривать карточки товаров, добавлять их в избранное и оставлять отзывы. Также оно облегчает процесс получения покупок в пунктах выдачи заказов — достаточно показать QR-код из личного кабинета. Важно отметить, что приложение работает на фреймворке Flutter, что обеспечивает его высокую скорость и стабильность.

Роман Аляутдин, директор департамента разработки ОС Аврора, отметил, что добавление такого крупного игрока, как Wildberries, в экосистему Аврора — важный шаг для российской мобильной индустрии. Екатерина Уланова, руководитель направления цифровизации Wildberries, подчеркнула, что компания стремится развивать сервисы для широкой аудитории и поддерживать новые операционные системы с растущей пользовательской базой. В дальнейшем приложение будет обновляться и получать новые функции для улучшения покупательского опыта.

Источник:Аврора
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Wildberries
,
#ОС
,
#приложение