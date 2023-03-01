Winamp выпустит новое приложение, через которое можно будет подписаться на любимых музыкантов

Winamp выпустит новое приложение, через которое можно будет подписаться на любимых музыкантовДля всех пользователей новая версия выйдет 15 апреля
Владелец легендарного медиаплеера Winamp компания Llama Group сообщила, что 15 марта выпустит новое приложение. Но особенность продукта в том, что это не просто плеер, а полноценный стриминговый сервис с подпиской на музыкантов.
Фото: Bleepingcomputer.com
С 15 марта новое приложение Winamp станет доступно для музыкантов, а с 15 апреля — для всех пользователей. Сервис предполагает подписочную модель монетизации, музыканты смогут зарабатывать 85% от подписки. Будут реализованы разные уровни подписки, предполагающие разные цены, в зависимости от количества доступного эксклюзивного контента.
В мае должны выйти функции для музыкантов: управление авторскими правами, которое будет осуществляться через дочернюю компанию Winamp Bridger, а также лицензирование и запуск NFT.
С мощью такого подхода компания Llama Group намерена привлечь к сотрудничеству 1 млн артистов, но в какой срок, не уточняется.