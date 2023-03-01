Winamp выпустит новое приложение, через которое можно будет подписаться на любимых музыкантов

С 15 марта новое приложение Winamp станет доступно для музыкантов, а с 15 апреля — для всех пользователей. Сервис предполагает подписочную модель монетизации, музыканты смогут зарабатывать 85% от подписки. Будут реализованы разные уровни подписки, предполагающие разные цены, в зависимости от количества доступного эксклюзивного контента.

В мае должны выйти функции для музыкантов: управление авторскими правами, которое будет осуществляться через дочернюю компанию Winamp Bridger, а также лицензирование и запуск NFT.

С мощью такого подхода компания Llama Group намерена привлечь к сотрудничеству 1 млн артистов, но в какой срок, не уточняется.