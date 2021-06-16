Windows 10 начала блокировать установку популярного приложения для скачивания торрентов

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Сегодня в 11:18
Windows 10 начала блокировать установку популярного приложения для скачивания торрентовНо в сети уже нашли способ обойти блокировку
В сети появилась информация о крайней спорном обновлении Windows 10 21H1. После его установки, встроенный антивирусник системы — Microsoft Defender — самостоятельно удаляет приложение μTorrent.
Более того, попытка повторной установки также блокируется, пишет AIN.UA. В то же время другие торрент-трекеры, в том числе BitTorrent и qBittorrent, никак не притесняются.
У данной проблемы есть решение. Пользователю необходимо открыть меню «Безопасность Windows» и там разрешить работать приложению μTorrent. Правда, делать это стоит исключительно на свой страх и риск.
Отметим, что ранее уже была подобная проблема у Windows 10 и μTorrent. Правда, тогда Microsoft выпустила патч, исправляющий «предвзятое» отношение к одному из самых популярных проектов для работы с торрент-файлами.