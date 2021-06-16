Windows 10 начала блокировать установку популярного приложения для скачивания торрентов

Более того, попытка повторной установки также блокируется, пишет AIN.UA. В то же время другие торрент-трекеры, в том числе BitTorrent и qBittorrent, никак не притесняются.

У данной проблемы есть решение. Пользователю необходимо открыть меню «Безопасность Windows» и там разрешить работать приложению μTorrent. Правда, делать это стоит исключительно на свой страх и риск.