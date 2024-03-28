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Приложения
Опубликовано 28 марта 2024, 12:45
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Windows 10 начнёт заимствовать фоны рабочего стола у экрана блокировки

На днях Microsoft выпустила такое обновление
Microsoft выпустила для Windows 10 сборки 22H2 небольшое обновление под номером KB5035941, не связанное с безопасностью. На сегодня это единственная сборка Windows 10, которая кроме усиления безопасности получает обновления для исправления ошибок и улучшения функционала.

Речь идёт о расширении информативности экрана блокировки, на котором теперь появятся виджеты с обновляющейся информацией не только о погоде, но также о финансах, дорожных происшествиях, спорте. Все данные будут поставляться из поисковой системы Bing.

В Windows 10 22H2 теперь можно в качестве фона рабочего стола активировать функцию Windows Spotlight («Windows: интересное»), ранее доступную только на экране блокировки. Каждые 1-2 дня Windows Spotlight обновляет обои экрана блокировки, теперь такой же механизм может применяться и к фонам рабочего стола.

Если интересует, есть возможность узнать локацию изображения, и в целом получить больше информации, перейдя в меню Настройки, затем Персонализация, далее Фон, Персонализации фона, и нужно выбрать функцию «Прожектор Windows». Портал Neowin отмечает, что этой функции может не быть, поскольку Microsoft распространяет её постепенно.