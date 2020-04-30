Windows 10 научат переключать музыку на вашем смартфоне

Пока что данная функция доступна лишь в Windows 10 Insider Preview Build 19619.1000, причем работает она в связке с приложением Your Phone, которое уже долгое время позволяет обходиться пользователям без непосредственного контакта со смартфоном. Так, в данном обновлении появилась возможность прямо с экрана компьютера управлять музыкальным плеером на смартфоне.

Стоит отметить, что приложение Your Phone имеет максимальную связку лишь с Android-смартфонами, в то время как iOS-устройства получают лишь часть функций из-за ограничений, связанных с политикой самой Apple. Прямо сейчас, помимо управления музыкой, приложение также позволяет синхронизировать между смартфоном и ПК историю звонков, сообщений, уведомления, фотографии, можно даже звонить прямо с компьютера — для этого достаточно лишь того, что смартфон находится в одной сети Wi-Fi с ПК.