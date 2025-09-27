Windows 10 назвали «неуправляемым автомобилем» из-за сворачивания поддержки

По словам обозревателей — о чём, впрочем, давно известно, —Microsoft прекратит поддержку обновлений для Windows 10 с 14 октября. Хотя компания продолжит выпускать патчи безопасности в течение ещё одного года, специалисты советуют перейти на Windows 11, которая будет получать обновления в долгосрочной перспективе.

Издание ссылается на IT-эксперта Генри Баррелла, который высказался, что без регулярных обновлений система становится уязвимой подобно «неуправляемому автомобилю». Он подчеркнул, что пользование такой операционной системой, это как вождение неисправного автомобиля.

Баррелл рекомендует пользователям Windows 10 рассмотреть возможность перехода на Windows 11. Он также советует приобрести новое оборудование, если текущее устройство не соответствует требованиям новой ОС.

«Подумайте об опасностях, связанных с эксплуатацией автомобиля, который пришёл в негодность. Опасности, связанные с такой небрежностью, со временем неизбежно возрастут», — также отметил эксперт.