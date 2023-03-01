Windows 11 22H2 устарела: вышла новая Windows 11 Moment 2

Windows 11 22H2 устарела: вышла новая Windows 11 Moment 2Обновление, вышедшее в конце февраля, можно не ставить, а в марте выйдет обязательное
После последнего обновления Windows 11, которое вышло в октябре 2022 года и называлось Moment 1, Microsoft выпустила очередное крупное обновление под названием 22H2 Moment 2. Этот апдейт вышел в конце февраля.
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Это накопительное обновление, установка которого необязательна. Но в марте выйдет обязательное крупное обновление и пользователи всё равно получат полноценную версию Windows 11 Moment 2.
В результате обновления в Windows 11 появится интегрированная в панель задач поисковая система Bing с искусственным интеллектом, функция для подключения iPhone к ПК или ноутбуку, поиск в Диспетчере задач.
Кроме того, в обновлённой Windows 11 22H2 Moment 2 появится оптимизация под экран планшетов и гибридных компьютеров с возможностью персонализации рабочего стола. Также разработчики добавили в систему новую версию текстового редактора «Блокнот» с вкладками, функцию записи экрана через инструмент Snipping Tool, новые виджеты, обновлённое приложение Quick Assist.