Windows 11 начала блокировать функционал приложения Adobe для монтажа видео

Это обновление является необязательным, но многие пользователи его устанавливают, и в этом случае многие столкнулись с багами. Обновление также вызывает другие проблемы, такие как вращение курсора и проблемы производительности менеджера файлов File Explorer.

Windows Latest со ссылкой на свой форум рассказал, что от пользователей пришло множество сообщений, и многие говорят, что столкнулись с указанными проблемами. Пользователи сообщают, что при попытке перетащить клип на временной шкале в Adobe Premiere, вместо выполнения функции появляется запрещающий знак или инструмент «Выбор» произвольно смещается в сторону, искажая интерфейс.

Однако в службе поддержки Adobe, хотя и подтвердили проблему, но отметили, что она не является широко распространённой. Но, по данным Windows Latest, всё же речь идёт о большом числе затронутых пользователей.