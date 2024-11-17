Windows 11 начала уведомлять пользователей о скором прекращении поддержки

Разумеется, многих пользователей смутило сообщение, так как официально Microsoft будет поддерживать сборку 23H2 до ноября 2025 года, выпуская функциональные обновления и патчи безопасности. К тому же странным было и предложение проверить наличие обновлений — выпущенное обновление KB5046633 является наиболее актуальным.

Microsoft быстро отреагировала на недоумение пользователей, оставлявших комментарии в блоге поддержки. Представитель разработчиков подтвердил, что выводимое системой уведомление — баг, над которым уже начали работать. Вероятно, ошибка не требует новых обновлений и будет исправлена на стороне сервера в ближайшее время.

На данный момент пользователям рекомендуется несколько раз перезагрузить устройство для удаления ошибочного сообщения.