Windows 11 научится угадывать, зачем вы скопировали текст, и предлагать подходящие действия

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Windows 11 научится угадывать, зачем вы скопировали текст, и предлагать подходящие действияКак на смартфонах и планшетах
Microsoft объявила о разработке новой функции в Windows 11 под названием «Предлагаемые действия». Функция похожа на такие же в iPhone, Android и iPad: при копировании определённого типа текста система предлагает то или иное действие.
На мобильных платформах при копировании даты, времени или номера телефона появляется всплывающее окошко с предложением создать событие в календаре либо позвонить с помощью избранного приложения. Windows 11 при копировании номера телефона в виде сплывающего окошка предложит позвонить через Microsoft Teams и покажет необходимую для этого кнопку или предложит создать событие в Outlook либо сохранить дату в Календарь Windows при выборе такого текста.
«Когда вы копируете дату, время или номер телефона, Windows предложит соответствующие вам действия, такие как создание событий календаря или совершение телефонных звонков с помощью ваших любимых приложений», — сказано в блоге Microsoft.