Windows 11 научится угадывать, зачем вы скопировали текст, и предлагать подходящие действия

На мобильных платформах при копировании даты, времени или номера телефона появляется всплывающее окошко с предложением создать событие в календаре либо позвонить с помощью избранного приложения. Windows 11 при копировании номера телефона в виде сплывающего окошка предложит позвонить через Microsoft Teams и покажет необходимую для этого кнопку или предложит создать событие в Outlook либо сохранить дату в Календарь Windows при выборе такого текста.

«Когда вы копируете дату, время или номер телефона, Windows предложит соответствующие вам действия, такие как создание событий календаря или совершение телефонных звонков с помощью ваших любимых приложений», — сказано в блоге Microsoft.