Windows 11 научится запускать Android-приложения уже в феврале

Об этом компания рассказала сама, сделав соответствующий анонс в своём блоге. Там же редмондцы заявили, что у Windows 11 «наблюдается значительный рост пользователей». И, судя по всему, по этой причине в компании решили внести важные изменения в ОС в самом ближайшем будущем.

Ожидается, что скачивать Android-приложения можно будет прямо из специального онлайн-магазина. Для этих целей Microsoft даже заключила партнёрство с Amazon и Intel.

Отметим, что помимо поддержки мобильных программ, в Windows 11 должны появиться улучшенная панель задач, а также два полностью переработанных приложения — «Блокнот» и Media Player.