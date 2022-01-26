Windows 11 научится запускать Android-приложения уже в феврале

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Windows 11 научится запускать Android-приложения уже в февралеЧего ещё ждать от грядущего апдейта ОС?
Уже в феврале Microsoft представит свежее крупное обновление Windows. Оно, помимо всего прочего, должно привнести в систему поддержку Android-приложений.
Об этом компания рассказала сама, сделав соответствующий анонс в своём блоге. Там же редмондцы заявили, что у Windows 11 «наблюдается значительный рост пользователей». И, судя по всему, по этой причине в компании решили внести важные изменения в ОС в самом ближайшем будущем.
Ожидается, что скачивать Android-приложения можно будет прямо из специального онлайн-магазина. Для этих целей Microsoft даже заключила партнёрство с Amazon и Intel.
Отметим, что помимо поддержки мобильных программ, в Windows 11 должны появиться улучшенная панель задач, а также два полностью переработанных приложения — «Блокнот» и Media Player.
Источник: Microsoft