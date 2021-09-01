Windows 11 не сможет запускать Android-приложения на старте

Уже 5 октября 2021 года все желающие смогут скачать и установить на свои компьютеры «операционную систему нового поколения». Но, к сожалению, на самом старте компания не сможет реализовать ранее обещанную функцию.

Как пишет The Verge, релизная версия Windows 11 будет лишена функции запуска Android-приложений. Да, Microsoft официально заявила о невозможности загружать приложения для Android из Microsoft Store на первых порах.

При этом компания не отменила планы по появлению этой функции в дальнейшем. Более того, участники программы Windows Insider получат доступ к ней «в ближайшие месяцы». А из этого можно сделать выводы, что стабильная версия Windows 11 научится запускать приложения для Android в начале 2022 года.