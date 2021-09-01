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Windows 11 не сможет запускать Android-приложения на старте

Но уже в ближайшее время начнётся тестирование этой функции
Вчера Microsoft объявила официальную дату релиза новенькой Windows 11. Тогда же компания раскрыла одну неприятную особенность, которая станет частью релизной версии системы.
Windows 11 не сможет запускать Android-приложения на старте

Уже 5 октября 2021 года все желающие смогут скачать и установить на свои компьютеры «операционную систему нового поколения». Но, к сожалению, на самом старте компания не сможет реализовать ранее обещанную функцию.

Как пишет The Verge, релизная версия Windows 11 будет лишена функции запуска Android-приложений. Да, Microsoft официально заявила о невозможности загружать приложения для Android из Microsoft Store на первых порах.

При этом компания не отменила планы по появлению этой функции в дальнейшем. Более того, участники программы Windows Insider получат доступ к ней «в ближайшие месяцы». А из этого можно сделать выводы, что стабильная версия Windows 11 научится запускать приложения для Android в начале 2022 года.