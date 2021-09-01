Windows 11 не сможет запускать Android-приложения на старте

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Windows 11 не сможет запускать Android-приложения на стартеНо уже в ближайшее время начнётся тестирование этой функции
Вчера Microsoft объявила официальную дату релиза новенькой Windows 11. Тогда же компания раскрыла одну неприятную особенность, которая станет частью релизной версии системы.
Уже 5 октября 2021 года все желающие смогут скачать и установить на свои компьютеры «операционную систему нового поколения». Но, к сожалению, на самом старте компания не сможет реализовать ранее обещанную функцию.
Как пишет The Verge, релизная версия Windows 11 будет лишена функции запуска Android-приложений. Да, Microsoft официально заявила о невозможности загружать приложения для Android из Microsoft Store на первых порах.
При этом компания не отменила планы по появлению этой функции в дальнейшем. Более того, участники программы Windows Insider получат доступ к ней «в ближайшие месяцы». А из этого можно сделать выводы, что стабильная версия Windows 11 научится запускать приложения для Android в начале 2022 года.