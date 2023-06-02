Windows 11 никак не может добиться всеобщей «народной любви»: Windows 10 всё равно — самая популярная

Сообщается, что самой популярной остаётся Windows 10 с долей в 72%. Процент пользователей, предпочитающих эту версию, начал расти. Актуальная Windows 11 набрала 23%. Аналитики отметили, что рост популярности этой версии существенно замедлился. Предполагается, что интерес к Windows 11 может возобновиться посредством обновления Momentum 3.

В рейтинг также попали Windows 8.1 и Windows 8 — 0,7% и 0,4% соответственно. Windows XP получила 0,3%.