Windows 11 получит встроенную ИИ-функцию улучшения графики, как у Nvidia

Название новой функции — Automatic Super Resolution, которое, по сути, является аналогом DLSS в видеокартах Nvidia, FSR — в AMD, XeSS — в Intel. Обеспечиваться работа функционала должна с помощью ИИ.

Портал Neowin отмечает, что Automatic Super Resolution «использует искусственный интеллект для обеспечения в поддерживаемых играх более плавного игрового процесса с улучшенной детализацией». Система повышает производительность графического адаптера за счёт рендеринга изображений в более низком разрешении. После этого картинка масштабируется до более высоких показателей.