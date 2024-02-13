Windows 11 получит встроенную ИИ-функцию улучшения графики, как у Nvidia

Windows 11 получит встроенную ИИ-функцию улучшения графики, как у NvidiaНо как будет работать, пока неизвестно
Название новой функции — Automatic Super Resolution, которое, по сути, является аналогом DLSS в видеокартах Nvidia, FSR — в AMD, XeSS — в Intel. Обеспечиваться работа функционала должна с помощью ИИ.
Портал Neowin отмечает, что Automatic Super Resolution «использует искусственный интеллект для обеспечения в поддерживаемых играх более плавного игрового процесса с улучшенной детализацией». Система повышает производительность графического адаптера за счёт рендеринга изображений в более низком разрешении. После этого картинка масштабируется до более высоких показателей.
Описание новой функции нашли в тестовой сборке Windows 11 26052. Реализован апскейлер может быть в стабильной версии 24H2 либо более поздней в 2024 году. Но как ИИ-технология будет работать, пока неизвестно. В настоящее время активация Super Resolution в Windows не влияет на FPS.