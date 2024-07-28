Windows 11 позволит работать на Android-смартфонах в «Проводнике»

Функция позволит просматривать файлы и папки, а также носители, расположенные на смартфоне, который на компьютере будет отображаться возле локальных дисков. Но пока функцией могут воспользоваться только участники тестовой программы Windows Insider.

Описывается следующая последовательность действий для активации функции, когда она станет доступна для всех пользователей. Чтобы включить функцию, нужно будет перейти в настройки, затем выбрать пункт Bluetooth и устройства, потом Мобильные устройства и выбрать Управление устройствами, после этого нужно разрешить ПК доступ к смартфону Android. В настройках появится переключатель, с помощью которого можно включить доступ из «Проводника».