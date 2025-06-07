Windows 11 снова начала терять позиции. Люди всё равно предпочитают Windows 10

Это свидетельствует о невысокой заинтересованности пользователей в переходе на новую версию, возможно, из-за строгих системных требований, включая чип TPM 2.0. Пользователям сложно привыкнуть к новому интерфейсу Windows 11, что также затрудняет переход.

Поддержка Windows 10 завершится в 2025 году, и пользователям остаётся всего четыре месяца, чтобы решиться на обновление. Но, по словам обозревателей портала Gizchina, обративших внимание на свежую статистику, наблюдается выигрышная для Windows 10 тенденция, несмотря на скромные цифры.

К тому же, как и при переходе с Windows 7 на Windows 10, количество пользователей, переходящих на Windows 11, остаётся неопределённым, часто изменяясь. Переход на новую операционную систему может затянуться до осени, и определить, перейдут ли пользователи на Windows 11, может только время.