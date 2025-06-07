Приложения
Опубликовано 07 июня 2025, 06:45
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Windows 11 снова начала терять позиции. Люди всё равно предпочитают Windows 10

Даже накануне завершения поддержки
Несмотря на усилия Microsoft по продвижению Windows 11, доля этой ОС за май снизилась на 0,5% до 43,22%, в то время как Windows 10 немного выросла, достигнув 53,19%.
Windows 11 снова начала терять позиции. Люди всё равно предпочитают Windows 10
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Это свидетельствует о невысокой заинтересованности пользователей в переходе на новую версию, возможно, из-за строгих системных требований, включая чип TPM 2.0. Пользователям сложно привыкнуть к новому интерфейсу Windows 11, что также затрудняет переход.

Поддержка Windows 10 завершится в 2025 году, и пользователям остаётся всего четыре месяца, чтобы решиться на обновление. Но, по словам обозревателей портала Gizchina, обративших внимание на свежую статистику, наблюдается выигрышная для Windows 10 тенденция, несмотря на скромные цифры.

К тому же, как и при переходе с Windows 7 на Windows 10, количество пользователей, переходящих на Windows 11, остаётся неопределённым, часто изменяясь. Переход на новую операционную систему может затянуться до осени, и определить, перейдут ли пользователи на Windows 11, может только время.