Windows 7 и 8 больше не получится с помощью ключей обновить до Windows 11

Представитель компании подтвердил, что теперь окончательно закрыты все «лазейки» для обновления устаревших и недодерживаемых ОС. При этом Microsoft дала такую возможность только на 12 месяцев ещё 8 лет назад: столько времени разработчикам понадобилось для полного отказа от старых ключей Windows 7,8 и 8.1. Это включает в себя текущий стабильный выпуск версии 22H2, а не только предварительные сборки Canary.

Но если пользователь успел произвести чистую установку Windows 11 с помощью старых ключей Windows 7, 8 и 8.1, система продолжит работать и получать полноценную поддержку.