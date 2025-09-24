Windows 7 снова начала набирать популярность: доля ОС выросла на 100%

Анализ данных сервиса Statcounter за сентябрь показал, что доля Windows 7 в последние месяцы выросла на 100%: в августе этой ОС пользовались 3,59% пользователей, но к сентябрю доля увеличилась до 5,2%. Инсайдеры отметили, что по сравнению с июлем это более чем стопроцентный рост доли рынка.

При этом причины такого внезапного витка роста популярности Windows 7, выпущенной более 15 лет назад, пока остаётся неясным. По словам обозревателей, какие бы факторы ни стояли за нынешним ростом популярности Windows 7, эти, пусть формально и скромные цифры, впечатляют.

«Доля использования Windows 7 составляет 5,2%, что по-прежнему мало по сравнению с Windows 11 и 10, но мы не можем игнорировать её рост, тем более что многие пользователи Windows 10 отказываются переходить на последнюю версию Windows от Microsoft. Однако это не обязательно означает, что пользователи переходят с Windows 10 на Windows 7», — уточняется в материале.