Windows научалась автоматически удалять неудачные обновления

Компания Microsoft заявила в специальном документе поддержки, что теперь Windows 10 может автоматически удалять с компьютера неудачные обновления.

Если очередной апдейт системы прошёл неудачно и исправить то никак не удаётся несколько раз, система может удалить обновление. Это может произойти, если обновление оказалось несовместимым с ПК или из-за проблем в новом ПО.

В случае удаления апдейта ОС заблокирует автоматическое обновление на 30 дней. За это время Microsoft постарается решить проблему и выпустить исправление. Также пользователь получит оповещение об удалённом апдейте. После этого, пользователь может попытаться установить обновление вручную, если посчитает это необходимым.