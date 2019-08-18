Windows для складных планшетов окажется облачной

В сети появилась новая порция подробностей о новой программной платформе Windows Core, которая готовится к выпуску компанией Microsoft .

Информация изначально появилась в профиле LinkedIn одного из программистов Microsoft. Судя по описанию, операционная система включает «облачные» функции и протоколы, включая Storage Spaces, а также технологии управления Azure. Облачные функции также подтверждают несколько объявлений о найме в LinkedIn

Операционная система Windows Core представляет собой модульную платформу, ориентированную на различные устройства будущего — от новых моделей планшетов Surface с двумя экранами до голографических систем HoloLens и складных мобильных устройств.

Пока неясно, когда Microsoft собирается представить её публике.