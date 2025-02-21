Windows начала блокировать в «Проводнике» контент на основе учётных записей

Опубликовано 21 февраля 2025, 00:301 мин.
Windows начала блокировать в «Проводнике» контент на основе учётных записейНо только для Евросоюза
Microsoft выпустила обновление Windows 11 24H2 Build 26120.3281 (KB5052086), которое содержит новые функции и исправления ошибок. Но ключевой особенностью этого обновления для Евросоюза является удаление контента из разделов «Недавние», «Рекомендуемая лента» «Избранное» и других.
© Microsoft
На странице поддержки Microsoft сказано, что контент, выводимый в «Проводнике» на основе учётных записей, будет отключён для пользователей с идентификаторами Entra в Европейской экономической зоне. Эти изменения внесены в соответствии с Общим регламентом защиты данных (GDPR) — европейским законом о конфиденциальности.
GDPR устанавливает правила для безопасного сбора, хранения и использования персональных данных граждан ЕС. Разделы «Проводника», такие как «Недавние» и «Рекомендуемые», основываются на пользовательских данных, и поэтому были изменены в соответствии с GDPR.
Источник:Windows Latest
Автор:Андрей Кадуков
Теги: