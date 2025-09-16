Windows начнёт «закидывать» уведомлениями об окончании подписки Microsoft 365

Опубликовано 16 сентября 2025, 20:281 мин.
Windows начнёт «закидывать» уведомлениями об окончании подписки Microsoft 365При загрузке системы
Портал Windows Latest рассказал, что Windows 11 часто показывает полноэкранные всплывающие окна, включая приглашения для Microsoft Edge, Copilot и OneDrive. Теперь Microsoft вводит функцию SCOOBE screen для отображения подсказок об истечении срока действия подписки Microsoft 365. Эти уведомления напоминают процесс начальной настройки, что может вводить пользователей в заблуждение.
© Windowslatest.com
Новое всплывающее окно предупреждает об истечении подписки Microsoft 365 и предлагает обновить платёжные реквизиты, чтобы избежать потери доступа к премиум-функциям. Оно также информирует о текущем использовании облачного хранилища и возможности использования подписки пятью людьми. У пользователей есть варианты «Напомнить мне позже» или «Обновить способ оплаты».
Функция SCOOBE использует данные учётной записи Microsoft для отображения уведомлений до загрузки рабочего стола, что позволяет пользователям управлять подпиской на этапе настройки. Однако, по мнению обозревателей Microsoft, вендор мог бы улучшить пользовательский опыт, уменьшив количество рекламного контента, замедляющего настройку ПК.