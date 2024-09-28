WordPress отказалась поддерживать популярный движок для сайтов

В The Register считают, что WordPress может отрезать пользователей WP Engine от обновлений программного обеспечения. Это может привести к проблемам безопасности и другим неполадкам.

Сооснователь WordPress Мэтт Мюлленвег обвинил WP Engine в получении прибыли от WordPress без платы за торговую марку и потребовал лицензионные отчисления. WP Engine отказывается платить и Мюлленвег утверждает, что если они не планируют платить, то не должны иметь доступ к ресурсам WordPress.org.

«WP Engine хочет контролировать ваш опыт работы с WordPress. Им нужно запустить собственную систему входа пользователей, серверы обновлений, каталог плагинов, каталог тем, каталог шаблонов, каталог блоков, переводы, каталог фотографий, доску объявлений, собрания, конференции, баг-трекер, форумы, Slack, Ping-o-matic и витрину. Их серверы больше не могут получить бесплатный доступ к нашим серверам», — написал Малленвег в сообщении на WordPress.org, объявив о блокировке хостинг-провайдера.