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Опубликовано 05 апреля 2024, 17:03
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Wylsacom: Apple может закрыть для россиян возможность оплаты подписок

И покупки цифровых продуктов в App Store
Известный российский YouTube-блогер Валентин Петухов, известный также как Wylsacom, рассказал, что Apple из-за санкций может пойти на некоторые шаги по ограничению россиян.
Wylsacom: Apple может закрыть для россиян возможность оплаты подписок

© Wylsacom / YouTube

Речь идёт о том, что Apple может запретить российским пользователям оплачивать подписки и покупки в App Store, в том числе посредством российских мобильных операторов. При этом Wylsacom считает, что Apple это невыгодно, но кроме бизнеса существуют ещё и политические реалии.

«Apple может отключить Россию от любых функций. Например, убрать оплату с помощью операторов МТС и "Билайн". Конечно, компании это не нужно и не выгодно, но помимо желаний Apple, есть еще и политическая сила. Я так понимаю, производитель опасается каких-то вторичных санкций», — объяснил эксперт.

Однако россияне смогут обойти и эти огорчения. Об этом свидетельствует опыт российских геймеров, которые успешно обходят ограничения Sony и Xbox. Всё решается, например, изменением региона в своём профиле

«Если отключение оплаты с помощью мобильных операторов произойдёт, то можно будет создать например, американский, польский или турецкий аккаунт и работать дальше. Так сейчас делают пользователи консолей PlayStation и Xbox. У них тоже магазины закрыты, доступа к ним нет. Это, конечно, усложнит пользователям жизнь, но в целом ограничить доступ к чему-то будет сложно», — объяснил Петухов.

Источник:URA.RU
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#санкции
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#Apple
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