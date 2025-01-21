X.com запустила свой аналог TikTok прямо внутри соцсети

Таким образом платформа стремится воспользоваться неопределенностью вокруг приложений ByteDance, таких как TikTok и Lemon8.

Теперь в приложении X.com для пользователей из США появилась кнопка с видео в нижней панели, позволяющая быстро перейти к просмотру видеоконтента. «Интерактивный новый дом для видео начинает разворачиваться для пользователей в США с сегодняшнего дня», — заявила компания в своем посте.

Ранее X.com уже экспериментировала с отдельными разделами для видео и даже запустила ТВ-приложение для показа контента от различных создателей.

Новый видеотаб подчеркивает усиленный акцент компании на видеоконтенте, что особенно актуально на фоне проблем TikTok в США.