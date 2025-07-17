X подверглась жалобам в ЕС из-за сбора данных для таргетированной рекламы

Инициативу поддержали такие группы, как AI Forensics, European Digital Rights, Global Witness и другие. Они ссылаются на нарушения положений Закона о цифровых услугах (DSA), который прямо запрещает использовать информацию о религии, политических взглядах, сексуальной ориентации и состоянии здоровья в рекламных целях.

Организации заявили, что обнаружили потенциальные нарушения при изучении рекламной библиотеки X — открытой базы данных, которую обязаны вести онлайн-платформы в рамках требований DSA. По их словам, они нашли примеры рекламы, ориентированной на пользователей с особыми признаками, которые подпадают под защиту Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR).