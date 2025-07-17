X подверглась жалобам в ЕС из-за сбора данных для таргетированной рекламы

Опубликовано 17 июля 2025, 03:451 мин.
X подверглась жалобам в ЕС из-за сбора данных для таргетированной рекламыНекоммерческие организации требуют расследования
Сразу девять правозащитных организаций подали жалобы против соцсети X, ранее известной как Twitter, в Европейскую комиссию и французский медиарегулятор Arcom. Поводом стал предполагаемый сбор чувствительных данных пользователей для показа таргетированной рекламы, что может нарушать европейские цифровые законы.
© Ferra.ru
Инициативу поддержали такие группы, как AI Forensics, European Digital Rights, Global Witness и другие. Они ссылаются на нарушения положений Закона о цифровых услугах (DSA), который прямо запрещает использовать информацию о религии, политических взглядах, сексуальной ориентации и состоянии здоровья в рекламных целях.
Организации заявили, что обнаружили потенциальные нарушения при изучении рекламной библиотеки X — открытой базы данных, которую обязаны вести онлайн-платформы в рамках требований DSA. По их словам, они нашли примеры рекламы, ориентированной на пользователей с особыми признаками, которые подпадают под защиту Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR).