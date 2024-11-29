Xiaomi начала обновлять смартфоны для международного рынка до прошивки HyperOS 2

Размер свежей прошивки — 6,3 ГБ, номер сборки — OS2.0.4.0.VNCMIXM. Но пока нет информации, когда это обновление появится на российских Xiaomi 14.

Сообщается и о том, что обновление до собственной ОС Xiaomi получат Xiaomi 13, 13 Lite, Civi 3, Mix Fold 3, Mix Flip, 14 Civi, Civi 4 Pro, 14T, Pad 6 Pro и более новые версии, Redmi 12, K60, 13R, 13C 5G, Turbo 3, Pad Pro, Pad SE и более новые модели, Poco C75, F5 Pro, X6 5G, M6, Pad и другие.

Так или иначе, обновление будет распространяться постепенно.