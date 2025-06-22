Xiaomi начала раздавать прошивку HyperOS 2.2 на европейские устройства

Обновление включает визуальные, функциональные и интеллектуальные улучшения. Первая волна обновления нацелена на владельцев Redmi Note 13 Pro + 5G в ЕС.

Обновление улучшает отзывчивость анимации, снижает мерцание экрана и дрожание. Обновлённый рабочий стол и экран блокировки предлагают «стильное» размытие фона, усиление контраста текста и эффекты объектива.

Обновлённое приложение камеры получило профессиональный дизайн и интуитивные настройки для качественной фотосъёмки. В том числе улучшены возможности использования водяных знаков.

Как заявляют разработчики, обновление облегчает управление хранилищем, улучшает анимацию и жесты, а также улучшает доступность и управление системой. В течение некоторого времени около 100 моделей смартфонов Xiaomi, совместимых с Android 15, получат обновление HyperOS 2.2.