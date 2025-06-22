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Опубликовано 22 июня 2025, 02:15
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Xiaomi начала раздавать прошивку HyperOS 2.2 на европейские устройства

Начнёт со старших моделей Redmi Note 13
Xiaomi запустила глобальное распространение обновлённой прошивки HyperOS 2.2, основанной на Android 15. Теперь и европейские пользователи смогут обновиться.
Xiaomi начала раздавать прошивку HyperOS 2.2 на европейские устройства

© Xiaomi / Gizchina

Обновление включает визуальные, функциональные и интеллектуальные улучшения. Первая волна обновления нацелена на владельцев Redmi Note 13 Pro + 5G в ЕС.

Обновление улучшает отзывчивость анимации, снижает мерцание экрана и дрожание. Обновлённый рабочий стол и экран блокировки предлагают «стильное» размытие фона, усиление контраста текста и эффекты объектива.

Обновлённое приложение камеры получило профессиональный дизайн и интуитивные настройки для качественной фотосъёмки. В том числе улучшены возможности использования водяных знаков.

Как заявляют разработчики, обновление облегчает управление хранилищем, улучшает анимацию и жесты, а также улучшает доступность и управление системой. В течение некоторого времени около 100 моделей смартфонов Xiaomi, совместимых с Android 15, получат обновление HyperOS 2.2.

Источник:Menow
Автор:Андрей Кадуков
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