Xiaomi начала запугивать пользователей о потенциальных вирусах при попытке установить приложения через Google Play

Xiaomi начала запугивать пользователей о потенциальных вирусах при попытке установить приложения через Google PlayКто-то занялся откровенным притеснением
В мире Android всегда было множество приложений, доступных для скачивания. Однако Xiaomi решила ввести дополнительные меры безопасности, которые вызывают определённые вопросы.
Компания начала предупреждать пользователей о возможных вирусах в приложениях, даже если они скачиваются из надёжного источника, каким является Google Play.
Китайский бренд внедрил систему уведомлений, которая предупреждает пользователей, если приложение, которое они хотят установить, содержит какой-либо вид вируса.
Это, безусловно, полезная функция, но есть одна загвоздка. Xiaomi начала выдавать предупреждения для приложений, которые не содержат вредоносного ПО. Причина этих уведомлений не в том, что приложение опасно, а в дискриминации со стороны компании.
Самое интересное, что даже приложения наших коллег из Xiaomiui, которые прошли все тесты безопасности Google, получают подобные предупреждения. Пользователи сообщают, что уведомления появляются даже при попытке установить широко известные приложения, такие как Snapchat.