Xiaomi начала запугивать пользователей о потенциальных вирусах при попытке установить приложения через Google Play

Компания начала предупреждать пользователей о возможных вирусах в приложениях, даже если они скачиваются из надёжного источника, каким является Google Play.

Китайский бренд внедрил систему уведомлений, которая предупреждает пользователей, если приложение, которое они хотят установить, содержит какой-либо вид вируса.