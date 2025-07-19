Xiaomi неожиданно добавила в HyperOS 2.2 функции, планировавшиеся для HyperOS 3

Среди ключевых нововведений — новая серия анимированных экранов блокировки, расширенные инструменты для редактирования фотографий и видео с поддержкой ИИ, а также полностью переработанное управление мультимедиа. Система также включает механизм оптимизации и дефрагментации внутренней памяти для более отзывчивой работы смартфона.

К тому же обновление HyperOS 2.2 включает Dynamic Wallpapers — динамические обои с анимированными талисманами.

В приложении Галерея также появились важные изменения. Среди новый функций подключение к Apple iCloud для синхронизации фотографий и видео между устройствами iPhone и Xiaomi. Возможность выбора между светлым и тёмным режимами. Новая функция «Пометить» позволяет добавлять подписи, наклейки и другие элементы к изображениям.

В версии HyperOS с поддержкой ИИ появились автоматическая замена выражений лица, редактирование фона изображения с «умного» редактора, улучшенное удаление объектов с повышенной точностью, новые фильтры, параметры вставки и возможность добавлять пользовательские водяные знаки.