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Сегодня 09:30
Xiaomi объявила о закрытии собственного аналога Telegram и WhatsApp с 10-летней историей
Press F
В последние две недели Telegram и Signal — два «защищённых» мессенджера — столкнулись с бурным ростом популярности на фоне проблем WhatsApp. Из-за этого ещё более странным выглядит решение Xiaomi закрыть собственное приложение для общения, которому в конце 2021 года исполнилось бы 11 лет.
Речь идёт о MiTalk, выпущенном китайским ИТ-гигантом ещё в ноябре 2010 года, сообщает Gizmochina. Уже через четыре года, осенью 2014-го, приложение сумело собрать под своей «крышей» 70 млн зарегистрированных пользователей, активных из которых было 7,5 млн.
Но со временем необходимость в собственном мессенджере от Xiaomi снижалась, т.к. пользователи переходили на сторонние решения, в том числе WhatsApp и Telegram. В конечном счёте это привело к тому, что китайская компания объявила о закрытии MiTalk 19 февраля 2021 года.