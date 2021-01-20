Xiaomi объявила о закрытии собственного аналога Telegram и WhatsApp с 10-летней историей

Но со временем необходимость в собственном мессенджере от Xiaomi снижалась, т.к. пользователи переходили на сторонние решения, в том числе WhatsApp и Telegram. В конечном счёте это привело к тому, что китайская компания объявила о закрытии MiTalk 19 февраля 2021 года.