Xiaomi подала заявку на регистрацию «интеллектуального центра» для своей HyperOS

Компания намерена зарегистрировать товарные знаки HyperMind и Xiaomi HyperMind, которые классифицируются как «научные инструменты». Пока нет точной информации, для чего эти инструменты.

Предположительно, HyperMind — своего рода «интеллектуальный центр», который может всесторонне использовать четыре основные способности восприятия: окружающую среду, зрение, слух и поведение через любые устройства Xiaomi для изучения привычек и предпочтений пользователей, а также для предоставления активных интеллектуальных услуг. И связно это с тем, что HyperOS — не просто мобильная ОС, а полноценная экосистема, объединяющая «умный» дом, мобильные устройства и автомобильные бортовые компьютеры.

Xiaomi подала заявку и на регистрацию системы HyperConnect — «инфраструктуры междевайсного взаимодействия растущей ОС Xiaomi, которая может обеспечить "интеллектуальное соединение между устройствами"». Статус товарных знаков ожидает экспертизы по существу.