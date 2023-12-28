Xiaomi представила логотип операционной системы HyperOS и объяснила его смысл

06:00, 28 декабря 2023
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Xiaomi представила логотип операционной системы HyperOS и объяснила его смыслЭта ОС со временем полностью заменит оболочку MIUI
Глава Xiaomi Лэй Цзюнь в соцсети Х представил логотип новой операционной системы HyperOS, которая со временем полностью заменит Android-оболочку MIUI.
© Xiaomi
Логотип HyperOS — кружащие точки в виде маленьких квадратов синего цвета, объединённые в рисунок, напоминающий цветок или звезду.
Как отметил Цзюнь, логотип — «галактика точек, кружащихся вместе, как идеи и связи в нашей цифровой вселенной». Менеджер добавил, что люди и цифровые устройства «плавно соединяются в мире HyperOS, как звёзды в реальной вселенной».
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