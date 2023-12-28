Xiaomi представила логотип операционной системы HyperOS и объяснила его смысл

Логотип HyperOS — кружащие точки в виде маленьких квадратов синего цвета, объединённые в рисунок, напоминающий цветок или звезду.

Как отметил Цзюнь, логотип — «галактика точек, кружащихся вместе, как идеи и связи в нашей цифровой вселенной». Менеджер добавил, что люди и цифровые устройства «плавно соединяются в мире HyperOS, как звёзды в реальной вселенной».