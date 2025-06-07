Xiaomi тоже изменит название своей прошивки: вместо HyperOS 3 выйдет HyperOS 26

Названия будут соответствовать календарным годам, как и в случае с Apple, что облегчит пользователям определение последней версии. Хотя официального подтверждения этому пока нет, этот шаг может не только упростить навигацию по прошивкам, но и улучшить маркетинговую стратегию Xiaomi для лучшей коммуникации и создания имиджа.

На данный момент актуальным названием, о котором уже было немало утечек, является HyperOS 3, но если переименование произойдёт, то, скорее всего, оно совпадёт с запуском Android 16.

Напомним, тренд переименования операционных систем не по поколениям а по годам, задала Apple, заявив, что iOS 19 не будет, вместо неё выйдет iOS 26.