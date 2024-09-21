Xiaomi ужесточила проверку приложений для своего GetApps

Опубликовано 21 сентября 2024, 23:151 мин.
Xiaomi ужесточила проверку приложений для своего GetAppsКомпания выявила более 600 нелегальных продуктов
В августе 2024 года компания Xiaomi ввела более строгие критерии отбора приложений в свой цифровой магазин GetApps. В связи с этим компания проверила более 18 тысяч приложений, уже попавших в магазин, из которых более 600 продуктов были признаны нарушающими различные правила.
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Одной из основных проблем были вопросы конфиденциальности, авторизации и функциональности. Некоторые приложения нарушали конфиденциальность пользователей, например, перенаправляли их на некачественные страницы при нажатии на политику конфиденциальности.
Ещё одно нарушение заключалось в имитации дизайна и логотипа других приложений, что нарушает авторские права и снижает качество магазина Xiaomi. Компания обнаружила и удалила все приложения от этого разработчика.
Xiaomi немедленно удалила все проблемные приложения и заморозила аккаунты их разработчиков. Эти шаги были предприняты для повышения безопасности пользователей и обеспечения качества своего сервиса.