Xiaomi ужесточила проверку приложений для своего GetApps

Одной из основных проблем были вопросы конфиденциальности, авторизации и функциональности. Некоторые приложения нарушали конфиденциальность пользователей, например, перенаправляли их на некачественные страницы при нажатии на политику конфиденциальности.

Ещё одно нарушение заключалось в имитации дизайна и логотипа других приложений, что нарушает авторские права и снижает качество магазина Xiaomi. Компания обнаружила и удалила все приложения от этого разработчика.

Xiaomi немедленно удалила все проблемные приложения и заморозила аккаунты их разработчиков. Эти шаги были предприняты для повышения безопасности пользователей и обеспечения качества своего сервиса.