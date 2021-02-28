Xiaomi запустила аналог популярной социальной сети Clubhouse

Известно, что само приложение является полностью новым, то есть старым пользователям Xiaomi Mi Talk придется заново создавать аккаунт. Сначала пользоваться им сможет лишь небольшая выборка пользователей, которые получили приглашение для закрытого тестирования. Остальные могут зарегистрироваться и ожидать своего приглашения. В отличии от Clubhouse, сервис Xiaomi поддерживает работу не только на iOS, но и на Android.