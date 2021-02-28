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Сегодня в 08:24
Xiaomi запустила аналог популярной социальной сети Clubhouse
На базе уже существующего приложения Xiaomi Mi Talk
Популярность Clubhouse все еще сохраняется, что, судя по всему, сподвигло Xiaomi запустить свой аналог этой социальной сети. Причем компания не стала делать соответствующее приложение с нуля, а переделала свой ныне закрытый мессенджер Xiaomi Mi Talk.
Так, всего через семь дней после закрытия Xiaomi Mi Talk сервис вновь заработал. Об этом объявили представители мессенджера с помощью лозунга «Mi Talk, начни снова», что ознаменовало его возрождение в ином виде. Теперь программа предназначена для ведения голосовых чатов.
Известно, что само приложение является полностью новым, то есть старым пользователям Xiaomi Mi Talk придется заново создавать аккаунт. Сначала пользоваться им сможет лишь небольшая выборка пользователей, которые получили приглашение для закрытого тестирования. Остальные могут зарегистрироваться и ожидать своего приглашения. В отличии от Clubhouse, сервис Xiaomi поддерживает работу не только на iOS, но и на Android.