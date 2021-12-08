Яндекс Алиса научилась придумывать сказки при помощи искусственного интеллекта

Так, например, ассистента научили придумывать различные истории и сказки, используя для этого языковую модель YaLM. Для её обучения Яндекс использовал собственные суперкомпьютеры. При этом модель содержит в себе 3 млрд параметров и умеет учиться на больших датасетах.

Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно сказать «Алиса, сочини сказку». При этом сюжет истории будет формироваться совместно с пользователем — для этого помощник будет задавать «наводящие» вопросы. Доступ к ней откроется уже 24 декабря 2021 года.

Ещё из новых «интересностей» Алисы можно отметить способность ассистента разговаривать шёпотом. На него помощник переходит в ответ на шёпот со стороны пользователя.