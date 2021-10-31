Яндекс Алиса научилась скрывать навязчивую SMS-рекламу

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Яндекс Алиса научилась скрывать навязчивую SMS-рекламуНаконец-то среди SMS-сообщений будет меньше мусора
Яндекс представил новую функцию для iOS-версии Алисы. Теперь голосовой помощник не только поддерживает приятную беседу с пользователем, но и защищает его от навязчивой рекламы в SMS-сообщениях.
Самое приятное, что функция совершенно бесплатно. Включается она в настройках определителя номера, но если вам не хочется тратить время на поиски в различных пунктах меню, за вас это может сделать сама Алиса.
Достаточно лишь попросить её об этом, сказав «Алиса, включи определитель номер». После этого пользователю остаётся включить фильтрацию SMS-сообщений вручную.
Активация новой функции позволит помощнику сортировать входящие сообщения, складывая в отдельные папки транзакции от банков, рекламу и спам. При этом последние будут приходить «тихо», без уведомлений.
Источник: Content-Review.com