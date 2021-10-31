Яндекс Алиса научилась скрывать навязчивую SMS-рекламу

Самое приятное, что функция совершенно бесплатно. Включается она в настройках определителя номера, но если вам не хочется тратить время на поиски в различных пунктах меню, за вас это может сделать сама Алиса.

Достаточно лишь попросить её об этом, сказав «Алиса, включи определитель номер». После этого пользователю остаётся включить фильтрацию SMS-сообщений вручную.