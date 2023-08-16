Яндекс.Браузер для планшетов получил множество функций из компьютерной версии приложения

18:48, 16 августа 2023
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Яндекс.Браузер для планшетов получил множество функций из компьютерной версии приложенияЧто сделает его ещё более удобным в использовании
Команда Яндекса анонсировала масштабное обновление для своего фирменного браузера.
Речь идёт о версии для iPad и планшетов на Android. Среди ключевых нововведений:
- изменённый дизайн: верхняя панель и «Табло» теперь выглядят так же, как и в компьютерной версии;
- группы вкладок: эта функция, ранее доступная только на компьютерах, теперь доступна и на планшетах;
- слова-подсказки в поисковой строке: данная функция ускоряет процесс поиска, позволяя быстро формировать запросы;
- поддержка внешних клавиатур для iPad: теперь можно использовать комбинации клавиш для быстрого выполнения действий, аналогично версии для macOS.
Стоит признать, что все эти обновления делают мобильную версию Яндекс.Браузера ещё более функциональной и удобной для пользователей.