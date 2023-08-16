Яндекс.Браузер для планшетов получил множество функций из компьютерной версии приложения

Речь идёт о версии для iPad и планшетов на Android. Среди ключевых нововведений:

изменённый дизайн: верхняя панель и «Табло» теперь выглядят так же, как и в компьютерной версии;

группы вкладок: эта функция, ранее доступная только на компьютерах, теперь доступна и на планшетах;

слова-подсказки в поисковой строке: данная функция ускоряет процесс поиска, позволяя быстро формировать запросы;

поддержка внешних клавиатур для iPad: теперь можно использовать комбинации клавиш для быстрого выполнения действий, аналогично версии для macOS.

Стоит признать, что все эти обновления делают мобильную версию Яндекс.Браузера ещё более функциональной и удобной для пользователей.