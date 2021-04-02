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Сегодня в 12:40

Яндекс.Браузер стал первым, научившимся переводить текст на картинках

Функция уже доступна для Windows и Android-пользователей
Яндекс анонсировала новую функцию своего браузера — возможность переводить текст на картинках. Особенную гордость компании вызывает тот факт, что их продукт стал первым с подобной функциональностью среди конкурентов.

Так, именно Яндекс.Браузер оказался первым десктопным браузером, умеющим переводить текст, являющийся частью изображения, заявили представители российского ИТ-гиганта. Таким образом, теперь пользователям не придётся скачивать сторонние расширения, чтобы понять, о чём говорится в зарубежных мемах.

Языковой барьер мешает людям познавать новое, ограничивая их контентом на родном языке. Одна из задач команды Браузера — помочь людям преодолеть этот барьер, чтобы они комфортно чувствовали себя на любых сайтах. Мы давным-давно встроили в Яндекс.Браузер перевод текста, сегодня научили его переводить картинки и уже знаем, чему будем учить дальше.

Роман Иванов
Руководитель Яндекс.Браузера

С помощью новой функции пользователи могут переводить как все картинки на странице, так и делать это по одной. Для того, чтобы выбрать определённое изображение, достаточно нажать на соответствующий пункт в контекстном меню.

Самое интересное, что новая функция как бы «наносит» итоговый перевод на исходное изображение. А если длина получившегося результата больше, чем у исходной картинки, то перевод становится доступен в отдельном окошке.

Новая возможность доступна в Яндекс.Браузере для Windows и бета-версии для Android. В ближайшее время она появится в версии браузера для остальных десктопных платформ, а до конца года — и для iOS.