Яндекс.Браузер стал первым, научившимся переводить текст на картинках

С помощью новой функции пользователи могут переводить как все картинки на странице, так и делать это по одной. Для того, чтобы выбрать определённое изображение, достаточно нажать на соответствующий пункт в контекстном меню.

Самое интересное, что новая функция как бы «наносит» итоговый перевод на исходное изображение. А если длина получившегося результата больше, чем у исходной картинки, то перевод становится доступен в отдельном окошке.

Новая возможность доступна в Яндекс.Браузере для Windows и бета-версии для Android. В ближайшее время она появится в версии браузера для остальных десктопных платформ, а до конца года — и для iOS.