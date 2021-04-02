Яндекс.Браузер стал первым, научившимся переводить текст на картинках
Так, именно Яндекс.Браузер оказался первым десктопным браузером, умеющим переводить текст, являющийся частью изображения, заявили представители российского ИТ-гиганта. Таким образом, теперь пользователям не придётся скачивать сторонние расширения, чтобы понять, о чём говорится в зарубежных мемах.
Языковой барьер мешает людям познавать новое, ограничивая их контентом на родном языке. Одна из задач команды Браузера — помочь людям преодолеть этот барьер, чтобы они комфортно чувствовали себя на любых сайтах. Мы давным-давно встроили в Яндекс.Браузер перевод текста, сегодня научили его переводить картинки и уже знаем, чему будем учить дальше.
С помощью новой функции пользователи могут переводить как все картинки на странице, так и делать это по одной. Для того, чтобы выбрать определённое изображение, достаточно нажать на соответствующий пункт в контекстном меню.
Самое интересное, что новая функция как бы «наносит» итоговый перевод на исходное изображение. А если длина получившегося результата больше, чем у исходной картинки, то перевод становится доступен в отдельном окошке.
Новая возможность доступна в Яндекс.Браузере для Windows и бета-версии для Android. В ближайшее время она появится в версии браузера для остальных десктопных платформ, а до конца года — и для iOS.