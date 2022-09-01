Яндекс Драйв предложил пользователям каршеринга попасть в «Френдзону»Сервис ввёл три новых статуса
Базовый статус называется «Френдзона» — своего рода знакомство. Подключён у тех пользователей, которые пока не пополняли баланс абонемента в Драйве.
Второй статус — «Больше, чем друзья». Подключается при внесении 1490 рублей. Пользователю становятся доступны выбор нового и чистого автомобиля, а также возможность продолжения поездки утром на той же машине, которую использовали вечером — режим ожидания ночью бесплатный.
Третий статус — «Крепкий союз». Подключается после внесения 5990 рублей. В нём доступны такие же опции, как и в «Больше, чем друзья», а дополняется возможностью добраться до пункта назначения на такси. Но если Драйва рядом не оказалось — ко всем опциям также добавляются 10 промокодов на такси со скидкой в 700 рублей.
Все дополнительные преимущества действуют в течение месяца с момента активации, депозит на поездки в каршеринге можно использовать три месяца. Пока подключить абонемент может ограниченное число пользователей, но уже через месяц он будет доступен всем.