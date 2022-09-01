Яндекс Драйв предложил пользователям каршеринга попасть в «Френдзону»

Базовый статус называется «Френдзона» — своего рода знакомство. Подключён у тех пользователей, которые пока не пополняли баланс абонемента в Драйве.

Второй статус — «Больше, чем друзья». Подключается при внесении 1490 рублей. Пользователю становятся доступны выбор нового и чистого автомобиля, а также возможность продолжения поездки утром на той же машине, которую использовали вечером — режим ожидания ночью бесплатный.

Третий статус — «Крепкий союз». Подключается после внесения 5990 рублей. В нём доступны такие же опции, как и в «Больше, чем друзья», а дополняется возможностью добраться до пункта назначения на такси. Но если Драйва рядом не оказалось — ко всем опциям также добавляются 10 промокодов на такси со скидкой в 700 рублей.