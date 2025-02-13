Яндекс.Карты научились показывать маршруты без лестниц

Это особенно полезно для родителей с колясками, туристов с багажом и людей с ограниченной подвижностью.

В настройках приложения или веб-версии появилась опция «Избегать лестниц». Если полностью исключить лестницы невозможно, сервис предложит маршрут с пандусами и укажет, сколько их встретится на пути.

Для обновления карт, Яндекс использовал данные от краудсорсинг-команд, активных пользователей Народной карты, а также анализирует панорамы, фото и официальные источники.

Кроме того, в Яндекс.Картах есть раздел «Особенности», который показывает, есть ли у магазинов, аптек и кафе пандусы, лифты или кнопки вызова персонала.