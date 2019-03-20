Яндекс.Маркет позволит резервировать товары в ближайших «Дикси» и других продуктовых магазинах

Команда Яндекс.Маркета готовит к запуску новый сервис. Приложение «Суперчек» позволит выбирать и оплачивать продукты из офлайн-магазинов, а также не стоять в очередях на кассе. Об этом рассказало издание РБК со ссылкой на Антона Пахомова, директора по развитию бизнеса и взаимодействию с сетями Яндекс.Маркета.

Приложение «Суперчек» обеспечит доступ ко всему ассортименту партнёрских магазинов. Заказанные онлайн продукты можно будет забрать из самовывозом и оплатить в магазине, но без очереди на кассе с помощью сканирования штрах-кодов. Также через приложение можно будет сравнить цены и получить рекомендации.

Бета-версия будет запущена в конце мая, а полноценный релиз запланирован на осень 2019 года. Как отметил Пахомов, сейчас Яндекс.Маркет активно привлекает федеральные и региональные розничные сети. На первом этапе планируется подключить 25-30 сетей, а до конца года их количество должно дорасти до сотни. Первым партнёром стала «Азбука вкуса», также планируется подключение «Дикси», «Виктория», «Мегамарт» и «Минимарт». В проекте будут участвовать не только продуктовые магазины, но и, например, «Улыбка радуги».