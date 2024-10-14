Яндекс Маркет запустил витрину с товарами из Китая

Опубликовано 14 октября 2024, 06:451 мин.
Яндекс Маркет запустил витрину с товарами из КитаяБолее 1 миллиона товаров с доставкой для российских покупателей
Яндекс Маркет объявил о расширении ассортимента товаров с доставкой напрямую из Китая, запустив новую витрину под названием «Находки из Китая».
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На данный момент пользователи могут выбирать из более чем 1 миллиона товаров в различных категориях, включая электронику, бытовую технику, спортивные товары и аксессуары. Многие из этих товаров отсутствуют на российском рынке, что делает витрину особенно привлекательной для покупателей.
Раздел «Находки из Китая» доступен с главной страницы Маркета. Товары будут доставляться напрямую из Китая с сроком доставки от 14 дней. В зависимости от типа товара, покупатели могут выбрать различные варианты получения, включая курьерскую доставку и пункты выдачи.
С целью привлечения новой аудитории и удовлетворения растущего спроса, Яндекс Маркет продолжает расширять ассортимент, включая товары из-за границы.