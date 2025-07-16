Яндекс Музыка адаптировала «Мою волну» под темп бега пользователя

Алгоритм подбора треков работает на основе аудиомодели, которая анализирует bpm (удары в минуту) каждой композиции. В зависимости от ритма пробежки подбирается соответствующий диапазон. Для спокойного темпа — от 100 до 130 bpm, для среднего — от 120 до 160, для интенсивного — от 150 до 190 ударов в минуту. Это позволяет синхронизировать музыку с движением и удерживать стабильный ритм и пульс на протяжении всей дистанции.

Воспользоваться новой возможностью можно как в мобильной версии Яндекс Музыки, так и в приложении на компьютере, через веб-браузер, а также на часах Apple Watch и Samsung Galaxy Watch. Поддерживаются и устройства с голосовым помощником Алисой.