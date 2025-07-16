Приложения
Опубликовано 16 июля 2025, 16:58
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Яндекс Музыка адаптировала «Мою волну» под темп бега пользователя

Теперь треки автоматически подстраиваются под ритм тренировки
Сервис Яндекс Музыка внедрил новую функцию для любителей пробежек: теперь в «Моей волне» можно выбрать темп бега, и музыка будет подбираться автоматически под ритм тренировки. Обновление уже доступно подписчикам сервиса Плюс.
Яндекс Музыка адаптировала «Мою волну» под темп бега пользователя

© Яндекс

Подобрать подходящую музыку для пробежки бывает сложно. Часто ритм треков не совпадает с шагом бегуна, что мешает держать нужный темп. К тому же тематические плейлисты имеют ограниченное количество треков и могут закончиться раньше, чем завершится тренировка. Новая настройка решает эту проблему: теперь каждый пользователь получает бесконечную персональную подборку, которая учитывает его музыкальные вкусы и выбранную скорость пробежки.

Яндекс Музыка адаптировала «Мою волну» под темп бега пользователя

© Яндекс

Алгоритм подбора треков работает на основе аудиомодели, которая анализирует bpm (удары в минуту) каждой композиции. В зависимости от ритма пробежки подбирается соответствующий диапазон. Для спокойного темпа — от 100 до 130 bpm, для среднего — от 120 до 160, для интенсивного — от 150 до 190 ударов в минуту. Это позволяет синхронизировать музыку с движением и удерживать стабильный ритм и пульс на протяжении всей дистанции.

Воспользоваться новой возможностью можно как в мобильной версии Яндекс Музыки, так и в приложении на компьютере, через веб-браузер, а также на часах Apple Watch и Samsung Galaxy Watch. Поддерживаются и устройства с голосовым помощником Алисой.