Яндекс.Музыка прописалась в Windows 10

Компания Microsoft начала предустанавливать Яндекс.Музыку на операционную систему Windows 10 по умолчанию. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ».

Представители Яндекса также подтверждают это событие в своих ответах пользователям в магазине приложений Microsoft Store. Они также пояснили, что при желании Яндекс.Музыку можно удалить с ПК, несмотря на предустановку. В Windows 10 также остался другой плеер по умолчанию — привычный Windows Media.

Руководитель по развитию бизнеса медиасервисов Яндекса Владимир Горбунов пояснил «Коммерсанту», что Яндекс.Музыка будет по умолчанию установлена на ноутбуках на Windows 10, с ней пользователь сможет слушать музыку по персональным рекомендациям, а для доступа к прослушиванию треков из каталога на любом устройстве без рекламы необходимо приобрести подписку.

Представитель Microsoft подчеркнул, что это не первый совместный проект компании с Яндексом. Microsoft впервые объявила о партнерстве с Яндексом в 2015 году. Тогда российский поисковик начали устанавливать по умолчанию в браузерах Edge и Internet Explorer и стал их стартовой страницей.