Яндекс.Музыка сломалась на iOS 18. Как все исправить

Треки запускаются, но затем мгновенно останавливаются спустя 1-2 секунды.

Причиной оказалась несовместимость новой прошивки с треками высокого битрейта. Чтобы устранить эту проблему, нужно понизить качество звука в настройках приложения:

Откройте Яндекс.Музыку. Нажмите на значок шестеренки для перехода в настройки. Понизьте качество звука до уровня «Хорошее».

Эти действия позволят продолжить прослушивание музыки без прерываний. А полноценное устранение проблемы ждем с ближайшим обновлением iOS 18.

Отметим, что подобное поведение операционных систем на этапе бета-тестирования зачастую является нормой. Самая же стабильная бета, чаще всего, это Release Candidate (RC).