Яндекс.Музыка сломалась на iOS 18. Как все исправить

Опубликовано 14 июня 2024, 07:59
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Яндекс.Музыка сломалась на iOS 18. Как все исправитьНужно лишь пройти три шага…
Некоторые пользователи, обновившиеся до первой бета-версии iOS 18, заметили проблемы с приложением Яндекс.Музыка.
Треки запускаются, но затем мгновенно останавливаются спустя 1-2 секунды.
Причиной оказалась несовместимость новой прошивки с треками высокого битрейта. Чтобы устранить эту проблему, нужно понизить качество звука в настройках приложения:
- Откройте Яндекс.Музыку.
- Нажмите на значок шестеренки для перехода в настройки.
- Понизьте качество звука до уровня «Хорошее».
Эти действия позволят продолжить прослушивание музыки без прерываний. А полноценное устранение проблемы ждем с ближайшим обновлением iOS 18.
Отметим, что подобное поведение операционных систем на этапе бета-тестирования зачастую является нормой. Самая же стабильная бета, чаще всего, это Release Candidate (RC).