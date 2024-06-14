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Опубликовано 14 июня 2024, 07:59
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Яндекс.Музыка сломалась на iOS 18. Как все исправить

Нужно лишь пройти три шага…
Некоторые пользователи, обновившиеся до первой бета-версии iOS 18, заметили проблемы с приложением Яндекс.Музыка.
Яндекс.Музыка сломалась на iOS 18. Как все исправить
© Яндекс.Музыка

Треки запускаются, но затем мгновенно останавливаются спустя 1-2 секунды.

Причиной оказалась несовместимость новой прошивки с треками высокого битрейта. Чтобы устранить эту проблему, нужно понизить качество звука в настройках приложения:

  1. Откройте Яндекс.Музыку.
  2. Нажмите на значок шестеренки для перехода в настройки.
  3. Понизьте качество звука до уровня «Хорошее».

Эти действия позволят продолжить прослушивание музыки без прерываний. А полноценное устранение проблемы ждем с ближайшим обновлением iOS 18.

Отметим, что подобное поведение операционных систем на этапе бета-тестирования зачастую является нормой. Самая же стабильная бета, чаще всего, это Release Candidate (RC).

Источник:iGuides.ru
Автор:Булат Кармак
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