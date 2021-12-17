Яндекс научил своего голосового помощника «Алису» звонить по нужному контакту

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Яндекс научил своего голосового помощника «Алису» звонить по нужному контактуИ выбирать между одинаковыми именами
Голосовой помощник «Алиса» научилась распознавать нужные контакты в мобильных приложениях «Яндекс» и «Яндекс.Карты».
Если в списке контактов содержится несколько одинаковых имён, «Алиса» обязательно спросит, кому именно необходимо позвонить. Если в карточке контактов записано несколько телефонных номеров, программа уточнит, какой из них нужен.
Чтобы новые навыки голосового помощника стали доступны, пользователи должны обновить приложения «Яндекса» до последней версии.
Источник: Российская газета