Яндекс научил своего голосового помощника «Алису» звонить по нужному контакту

Если в списке контактов содержится несколько одинаковых имён, «Алиса» обязательно спросит, кому именно необходимо позвонить. Если в карточке контактов записано несколько телефонных номеров, программа уточнит, какой из них нужен.

Чтобы новые навыки голосового помощника стали доступны, пользователи должны обновить приложения «Яндекса» до последней версии.